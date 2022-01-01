أخبار الانتقالات | حسم مصير ديمبيلي ومونزا يقارع الكبار بإيكاردي وديبالا!

مونزا يضم سينسي
واصل مونزا صولاته في سوق الانتقالات وأعلن رسمياً ضم الدولي الإيطالي ستيفانو سينسي من إنتر.
لاعب خط الوسط ينضم على سبيل الإعارة، لتكون الإعارة الثانية له عقب أن أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع سامبدوريا.
هندرسون إلى نوتنجهام
واصل نوتنجهام فورست نشاطه في سوق الانتقالات وحسم رسمياً انضمام الحارس دين هندرسون من صفوف مانشستر يونايتد.
الحارس الإنجليزي ينضم الإعارة مع أحقية الشراء بعد مفاوضات كللت بالنجاح في الأيام الماضية.
توتنهام مهتم بلينجارد
ذكرت "سكاي" أن توتنهام هو آخر الأندية المهتمة بخدمات الإنجليزي جيسي لينجارد.
اللاعب عقده انتهى مع مانشستر يونايتد، ومحط اهتمام عدة أندية كبرى في إنجلترا مثل وست هام يونايتد.
دي يونج يعود إلى بي إس في
أعلن بي إس في إيندهوفن عودة الهولندي لوك دي يونج لصفوفه من إشبيلية.
المهاجم أمضى الموسم مُعاراً مع برشلونة، وكان يملك عرضاً من المكسيك وفريق تولوكا بحسب "فابريزيو رومانو"، ولكن اختار العودة لناديه القديم.
#TheLuukWay ⏳😏— PSV (@PSV) July 1, 2022
PSV is dichtbij de komst van @LuukdeJong9. De 31-jarige spits was vandaag in Eindhoven en is inmiddels ook medisch gekeurd door de club.
يونايتد يقترب من مارتينيز
كما أكدت "ديلي ميل"، أصبح مانشستر يونايتد هو الأقرب لضم ليساندرو مارتينيز من صفوف أياكس.
الأرجنتيني كان في مفاوضات مع آرسنال، ولكن أكد "ديفيد أورنستين" أن يونايتد في مفاوضات متقدمة مع اللاعب.
ميلان يضم فلورينزي نهائياً
أعلن ميلان تفعيل بند الشراء بعقد أليساندرو فلورينزي وضم المدافع بصفة نهائية من صفوف روما.
اللاعب لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وبحسب التقارير في إيطاليا، ينتقل نهائياً مقابل قرابة 3.5 مليون يورو.
بايرن يستعلم عن دي ليخت
قال "ألفريدو بيدولا" إن بايرن قد استعلم عن السعر المطلوب من أجل ضم ماتاياس دي ليخت من يوفنتوس.
اللاعب الهولندي في طريقه للمغادرة، وبحسب التقرير، تلقى عرضاً من تشيلسي يقارب 70 مليون يورو، ولكن يوفنتوس يطلب 90 على الأقل.
صراع على مينجيزا
ذكرت "موندو" أن أوسكار مينجيزا مطلوب في عدة أندية وقد يغادر برشلونة بالفعل هذا الصيف.
المدافع محط اهتمام بوردو، فالنسيا، وهيرتا بيرلين، وأضاف "دي مارزيو" أن مونزا أيضاً مهتم بخدماته.
برشلونة يثق في ديمبيلي
ذكرت "موندو" أن برشلونة متفائل بخصوص تمديد عقد عثمان ديمبيلي، وذلك بعد أن انتهى العقد الأخير رسمياً بنهاية يونيو.
ويأمل برشلونة أن يقبل الفرنسي عقداً بمقابل أقل 40 بالمائة عن السابق على صعيد الراتب.
مونزا يتواصل مع إيكاردي ويحلم بديبالا
ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن مونزا الصاعد حديثاً للدوري الإيطالي تواصل مع واندا نارا، زوجة ووكيلة ماورو إيكاردي.
الصحفي ذكر في "سكاي" أن هدف نادي سيلفيو بيرلسكوني هو تكوين ثنائية أرجنتينية تجمع إيكاردي بباولو ديبالا، وإن أكد صعوبة الأمر في ظل طلبات راتب ديبالا المرتفعة.