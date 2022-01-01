أخبار الانتقالات | حسم مصير ديمبيلي ومونزا يقارع الكبار بإيكاردي وديبالا!

قال "ألفريدو بيدولا" إن بايرن قد استعلم عن السعر المطلوب من أجل ضم ماتاياس دي ليخت من يوفنتوس.

اللاعب الهولندي في طريقه للمغادرة، وبحسب التقرير، تلقى عرضاً من تشيلسي يقارب 70 مليون يورو، ولكن يوفنتوس يطلب 90 على الأقل.