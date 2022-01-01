أخبار الانتقالات | برشلونة خارج سباق هالاند، وباريس حدد بديل مبابي

يوفنتوس يستسلم في مفاوضات ديبالا
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس قد يكون استسلم فيما يتعلق بمفاوضات تجديد عقد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن وكيله سيصل تورينو يوم الخميس لاستئناف المفاوضات، لكن يوفنتوس غير واثق في إمكانية التوصل لاتفاق.
باريس أراد ضم راشفورد
يبدو أن باريس سان جيرمان لم يكن يستبعد فكرة رحيل كيليان مبابي بشكل كامل في الصيف الماضي لصالح ريال مدريد.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، والذي أكد أن راشفورد لم يكن الوحيد الذي حاول باريس سان جيرمان ضمه، ليكون بديلًا لمبابي.
الاتحاد الدولي يسمح برحيل أجانب الدوري الروسي والأوكراني مجانًا!
كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في طريقه لاتخاذ إجراء جريء للغاية فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الاتحاد الدولي سيقوم بتعليق عقود كافة اللاعبين الأجانب المتواجدين في روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي.
كريستنسن في برشلونة.. الصفقة الأولى لتشافي تتم بنجاح
أغلق نادي برشلونة أول صفقة تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أندرياس كريستنسن مدافع نادي تشيلسي قد أعطى الضوء الأخضر لبرشلونة من أجل الانتقال.المزيد من التفاصيل
جيرارد: أريد استمرار كوتينيو، لكن القرار ليس بيدي!
أكد ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي أستون فيلا على رغبته في استمرار البرازيلي فيليبي كوتينيو رفقة فريقه لأطول فترة ممكنة.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الإنجليزي، وأكد خلالها أن القرار النهائي ليس في يده بينما في يد الإدارة.
برشلونة خارج المعادلة .. وجهة هالاند المقبلة بين ريال مدريد أو مانشستر سيتي!
يبدو أن برشلونة أصبح خارج سباق الظفر بخدمات النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا الألماني.
هالاند يعد الحلم الأكبر بالنسبة إلى جوان لابورتا رئيس برشلونة في الصيف المقبل، من أجل تعزيز الهجوم، وحرمان غريمه ريال مدريد من قوة هجومية ضاربة.