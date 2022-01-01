أخبار الانتقالات | بايرن يقابل رايولا وإنتر يُغري ديبالا

كشفت "آس" بأن برشلونة سيدفع خمسة مليون يورو قيمة انتقال بابلو توري لصفوفه من راسينج سانتاندير، المبلغ الذي قد يرتفع إلى 20 مليون يورو بحسب عدة شروط متفق عليها بالعقد.

اللاعب الشاب انضم لصفوف البلوجرانا رسمياً في الساعات الماضية، وأوضح مدرب الفريق الرديف لبرشلونة بأن اللاعب سينضم للفريق الأول وليس فريقه.