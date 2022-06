أخبار الانتقالات | بايرن يصارع برشلونة وتشيلسي .. وسيتي يريد مدافع جديد

كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من فريق بايرن ميونخ بالحصول على خدمات اللاعب جول كوندي من صفوف إشبيلية.

جاء هذا بحسب ما أكد الصحفي رودي جيليتي، وفي ظل اهتمام الثنائي تشيلسي وبرشلونة بالحصول على خدمات اللاعب أيضًا.

🚨🎯 #BayernMunchen are following some players to reinforce the centre-back role in the summer.



📌 In the list - among the various profiles - stands the name of Jules #Kounde (#Sevilla) also appreciated by many #EPL clubs, #CFC in particular. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato https://t.co/OIUQ7JrUNH