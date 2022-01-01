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أخبار الانتقالات | بايرن يخطف نجم أياكس والشناوي يرفض النصر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 21 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Mohammed ElShenawy Egypt
Getty Images

مزراوي يحدد موعد اتخاذ قراره

2022-03-21T07:32:31.125Z

أوضح نصير مزراوي، نجم أياكس، أنه في خلال الشهرين المقبلين سيتخذ قراره النهائي بخصوص فريقه المقبل، وذلك في تصريحات مع "US".

اللاعب المغربي ارتبط ببرشلونة وبايرن ميونخ مؤخراً عقب أن أعلن عدم تمديد عقده رفقة أياكس، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

تاليافيكو يكشف موقفه من برشلونة

2022-03-21T07:31:17.035Z

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بايرن يقترب من خطف جرافنبرخ

2022-03-21T07:27:53.117Z

أفصحت "تيليجراف" الهولندية عن تفاصيل اقتراب بايرن ميونخ من خطف ريان جرافنبرخ، نجم أياكس الشاب.

العملاق البافاري بحسب التقرير عرض 25 مليون يورو ولكن أياكس يطلب 35 مليوناً، ولكن أكد فابريزيو رومانو أن المحادثات مستمرة بين الطرفين.

الشناوي يرفض النصر

2022-03-21T07:27:28.573Z

التفاصيل هنا.