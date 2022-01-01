أخبار الانتقالات | بايرن يخطف نجم أياكس والشناوي يرفض النصر

أوضح نصير مزراوي، نجم أياكس، أنه في خلال الشهرين المقبلين سيتخذ قراره النهائي بخصوص فريقه المقبل، وذلك في تصريحات مع "US".

اللاعب المغربي ارتبط ببرشلونة وبايرن ميونخ مؤخراً عقب أن أعلن عدم تمديد عقده رفقة أياكس، والذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.