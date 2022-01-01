أخبار الانتقالات | باريس ينقذ كونتي وتشيلسي نحو ديمبيلي

أوضحت "صن" أن تشيلسي أصبح من الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي عقب قرار ناديه بالتخلص منه.

وذكرت الصحيفة أن موقف البلوز ليس واضحاً إذا كان سيتحرك مباشرة في يناير، أم ينتظر انتهاء عقده الصيف المقبل.