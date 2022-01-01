أخبار الانتقالات | باريس يطلب نجمي إنتر و60 مليوناً لدي يونج

أكد أليخاندرو كامانو، وكيل لاوتارو مارتينيز، مع "إف سي إنتر نيوز" أن اللاعب مستمر في صفوف إنتر.

وأوضح الوكيل أن لا نية للأرجنتيني للمغادرة أو لبيعه من قبل ناديه في ظل التقارير التي أشارت إلى إمكانية بيعه لإفساح المجال لعودة روميلو لوكاكو.