أخبار الانتقالات | باريس يشعل صراع ديبالا وآمال ديمبيلي

أثناء المؤتمر الصحفي للقاء دوري المؤتمر الأوروبي المقبل، ألمح نجم مارسيليا أركاديوش ميليك للبقاء مع فريقه الموسم المقبل.

ودخل ميليك في حرب تصريحات مع خورخي سامباولي، مدرب مارسيليا، بسبب عدم المشاركة أساسياً هذا الموسم، ولكن اللاعب قال إنه يتمنى اللعب مع ناديه بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.