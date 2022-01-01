أخبار الانتقالات | باريس يزاحم برشلونة على برناردو وثورة مانشستر يونايتد

إعارة مدافع تشيلسي
قرر نادي تشيلسي الإنجليزي عرض مدافعه الشاب تريفور تشالوباه في السوق تمهيدًا للتخلي عنه في صورة الإعارة لمساعدته على التطور.
وقال موقع "The Athletic" البريطاني إن صاحب الـ23 سنة يقاتل للحصول على فرصة للعب بشكل أساسي ويطمح في الرحيل عن البلوز وسط اهتمام من بعض الأندية من الدوريين الإيطالي والإنجليزي بضمه.
ظهير جديد على رادار تشافي
قرر نادي برشلونة الإسباني توجيه أنظاره نحو هدف جديد بمركز الظهير الأيمن وهو فانديرسون لاعب موناكو.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن النادي الكتالوني يتابع اللاعب منذ فترة طويلة وقد يتقدم بعرض رسمي لضمه.
تجديد نجم أياكس
نجح نادي أياكس أمستردام في الحفاظ على خدمات لاعبه يوريان تيمبر لفترة أطول بإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.
اللاعب كان على وشك الرحيل هذا الصيف، بعد تلقيه العديد من العروض كان أبرزها من مانشستر يونايتد، لكنه قرر البقاء مع النادي الهولندي للحفاظ على حظوظه بالمشاركة في كأس العالم.
وقرر اللاعب الشاب التوقيع كذلك على عقد جديد يربطه بأياكس حتى عام 2025.
Jurrien Timber signs new deal with Ajax until June 2025. Contract has been completed today for the top talented centre back. 🚨⚪️🔴 #Ajax— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2022
Timber was target for many top clubs this summer but he decided to stay at Ajax also due to the World Cup. pic.twitter.com/znKI0NCFPb
مهاجم سيتي إلى ستوك
أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي عن تعاقده بشكل رسمي مع ليام ديلاب مهاجم مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
Welcome to the family ❤️ pic.twitter.com/HVKgF6Kruw— Stoke City FC (@stokecity) August 18, 2022
رونالدو إلى دورتموند؟
كشفت تقارير صحفية عن إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى فريق بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الحالي.
محاولة فاشلة لجواو فيليكس
كشفت مصادر لموقع "جول" عن رفض أتلتيكو مدريد لعرض من مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس هذا الصيف.
وأوضحت أن العرض وصلت قيمته 110 مليون جنيه استرليني قوبل بالرفض، لأن أتلتيكو يؤمن بضعف هذه القيمة مقارنة بمكانة اللاعب العالية.
عرض جديد لأنتوني
كشف موقع "TheAthletic" البريطاني عن تقدم مانشستر يونايتد بعرض للتعاقد مع أنتوني جناح أياكس أمستردام قيمته 80 مليون يورو.
وأوضح أن أياكس رفض هذا العرض، لكن الشياطين الحمر سيواصلون الضغط للتعاقد مع صاحب الـ22 سنة رغم صعوبة الصفقة.
وفي حالة الفشل في ضم النجم البرازيلي، سيضطر مانشستر للتوجه إلى خيارات أخرى على رأسها كودي جاكبو جناح آيندهوفن الهولندي.
صفقة جديدة في نوتنجهام
قالت "تيليجراف" أن نوتنجهام فورست في طريقه لإبرام صفقته رقم 16 هذا الصيف بضم مورجان وايت من وولفرهامبتون.
وستكلف الصفقة الصاعد الحديث للبريميرليج مبلغاً يقارب 44 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو"، ليصبح أغلى صفقات هذا الصيف في النادي.
تشيلسي واثق من ضم أوباميانج
ذكر "بوبي فينست" من "فوتبول لندن" أن تشيلسي واثق أن برشلونة سيوافق على آخر عروضه لضم بيير إيمريك أوباميانج.
وذكر التقرير أن العرض في حدود 25 مليون يورو، ويتبقى الاتفاق الشخصي مع اللاعب الجابوني.
نيوكاسل يحاول ضم باكيتا
ذكر جرايم بيلي من "90 min" أن نيوكاسل يحاول ضم الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا من ليون.
وبحسب التقرير، يعرض النادي الإنجليزي دفع مبلغاً يقارب 40 مليون يورو لضم صانع الألعاب.
نابولي يضم سيميوني
أعلن نابولي عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني قادماً من فيرونا على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.
Benvenuto Cholito! #ADL pic.twitter.com/36xfMFdtS0— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 18, 2022
يونايتد يستهدف بيجوفيتش
ذكرت "تيليجراف" أن مانشستر يونايتد يواصل بحثه عن حارس بديل عقب رحيل دين هيندرسون.
وقال التقرير إن أزمير بيجوفيتش، حارس ميلان وبورنموث السابق، وإيفرتون الحالي، أصبح أحدث المرشحين لشغل المنصب.
باريس يحاول مع برناردو
ذكرت "تايمز" أن باريس سان جيرمان متمسك بإمكانية التعاقد مع برناردو سيلفا من مانشستر سيتي.
اللاعب البرتغالي قالت التقارير إنه استقر على رفض اهتمام برشلونة والاستمرار مع بطل إنجلترا.
مارسيليا يحاول التخلص من ميليك
ذكرت "ليكيب" أن مارسيليا يحاول التخلص من مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك في سوق الانتقالات الحالية.
وتم ربط اللاعب بيوفنتوس وإيفرتون في الأيام الماضية، وتأتي شائعات رحيله على الرغم من مشاركته أساسياً في آخر اللقاءات ضد بريست.
وولفز يضم نونيز
أعلن وولفرهامبتون التعاقد رسمياً مع متوسط ميدان سبورتنج ماتيوس نونيز، في صفقة تقدر في حدود 45 مليون يورو.
𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠, 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎, 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏!— Wolves (@Wolves) August 17, 2022
Welcome, Matheus.
🎬✍️ pic.twitter.com/3wLD0QCLm5
ميلان يحاول مع ديالو وأونيديكا
ذكرت "كورييري" أن ميلان في مفاوضات مع ميتلاند الدنماركي من أجل لاعبه النيجيري رافائيل أونيديكا.
وعرض ميلان قرابة 5 مليون يورو، ولكن الفريق الدنماركي يطلب 7 ملايين على الأقل.
وفي سياق آخر، يحاول ميلان دعم دفاعه، وتم طرح عبدو ديالو كحل في ظل خروجه من حسابات بي إس جي.
ويحاول ميلان ضم السنغالي بنظام الإعارة، في ظل صعوبة الوصول للهدف الرئيسي إيفان نديكا من فرانكفورت لرفض الأخير نفس صيغة الانتقال.
إنتر يتجه نحو أتشيربي
ذكرت "لاجازيتا" وكذلك "كورييري" أن ارتفاع مطالب بوروسيا دورتموند لبيع مانويل أكانجي جعلت إنتر يتجه نحو فرانشيسكو أتشيربي.
ويطلب دورتموند قرابة 15 مليون يورو للمدافع السويسري ويرفض الإعارة بحسب التقرير، مما يجعل أتشيربي الذي تقدر قيمته في حدود 5 ملايين حلاً مقنعاً.