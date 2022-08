أخبار الانتقالات | باريس يزاحم برشلونة على برناردو وثورة مانشستر يونايتد

نجح نادي أياكس أمستردام في الحفاظ على خدمات لاعبه يوريان تيمبر لفترة أطول بإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

اللاعب كان على وشك الرحيل هذا الصيف، بعد تلقيه العديد من العروض كان أبرزها من مانشستر يونايتد، لكنه قرر البقاء مع النادي الهولندي للحفاظ على حظوظه بالمشاركة في كأس العالم.

وقرر اللاعب الشاب التوقيع كذلك على عقد جديد يربطه بأياكس حتى عام 2025.

Jurrien Timber signs new deal with Ajax until June 2025. Contract has been completed today for the top talented centre back. 🚨⚪️🔴 #Ajax



Timber was target for many top clubs this summer but he decided to stay at Ajax also due to the World Cup. pic.twitter.com/znKI0NCFPb