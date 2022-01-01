مدونة حية

أخبار الانتقالات | باريس يزاحم برشلونة على برناردو وثورة مانشستر يونايتد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Antony Manchester United GFX
Getty/GOAL

إعارة مدافع تشيلسي

2022-08-18T21:10:18.000Z

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي عرض مدافعه الشاب تريفور تشالوباه في السوق تمهيدًا للتخلي عنه في صورة الإعارة لمساعدته على التطور.

وقال موقع "The Athletic" البريطاني إن صاحب الـ23 سنة يقاتل للحصول على فرصة للعب بشكل أساسي ويطمح في الرحيل عن البلوز وسط اهتمام من بعض الأندية من الدوريين الإيطالي والإنجليزي بضمه.

ظهير جديد على رادار تشافي

2022-08-18T21:08:52.000Z

قرر نادي برشلونة الإسباني توجيه أنظاره نحو هدف جديد بمركز الظهير الأيمن وهو فانديرسون لاعب موناكو.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن النادي الكتالوني يتابع اللاعب منذ فترة طويلة وقد يتقدم بعرض رسمي لضمه.

تجديد نجم أياكس

2022-08-18T21:08:34.967Z

نجح نادي أياكس أمستردام في الحفاظ على خدمات لاعبه يوريان تيمبر لفترة أطول بإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

اللاعب كان على وشك الرحيل هذا الصيف، بعد تلقيه العديد من العروض كان أبرزها من مانشستر يونايتد، لكنه قرر البقاء مع النادي الهولندي للحفاظ على حظوظه بالمشاركة في كأس العالم.

وقرر اللاعب الشاب التوقيع كذلك على عقد جديد يربطه بأياكس حتى عام 2025.

مهاجم سيتي إلى ستوك

2022-08-18T21:02:56.119Z

أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي عن تعاقده بشكل رسمي مع ليام ديلاب مهاجم مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

رونالدو إلى دورتموند؟

2022-08-18T20:55:04.271Z

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى فريق بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الحالي.

المزيد من التفاصيل

محاولة فاشلة لجواو فيليكس

2022-08-18T20:52:40.919Z

كشفت مصادر لموقع "جول" عن رفض أتلتيكو مدريد لعرض من مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس هذا الصيف.

وأوضحت أن العرض وصلت قيمته 110 مليون جنيه استرليني قوبل بالرفض، لأن أتلتيكو يؤمن بضعف هذه القيمة مقارنة بمكانة اللاعب العالية.

عرض جديد لأنتوني

2022-08-18T20:49:38.557Z

كشف موقع "TheAthletic" البريطاني عن تقدم مانشستر يونايتد بعرض للتعاقد مع أنتوني جناح أياكس أمستردام قيمته 80 مليون يورو.

وأوضح أن أياكس رفض هذا العرض، لكن الشياطين الحمر سيواصلون الضغط للتعاقد مع صاحب الـ22 سنة رغم صعوبة الصفقة.

وفي حالة الفشل في ضم النجم البرازيلي، سيضطر مانشستر للتوجه إلى خيارات أخرى على رأسها كودي جاكبو جناح آيندهوفن الهولندي.

صفقة جديدة في نوتنجهام

2022-08-18T14:28:42.370Z

قالت "تيليجراف" أن نوتنجهام فورست في طريقه لإبرام صفقته رقم 16 هذا الصيف بضم مورجان وايت من وولفرهامبتون.

وستكلف الصفقة الصاعد الحديث للبريميرليج مبلغاً يقارب 44 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو"، ليصبح أغلى صفقات هذا الصيف في النادي.

تشيلسي واثق من ضم أوباميانج

2022-08-18T10:36:43.381Z

ذكر "بوبي فينست" من "فوتبول لندن" أن تشيلسي واثق أن برشلونة سيوافق على آخر عروضه لضم بيير إيمريك أوباميانج.

وذكر التقرير أن العرض في حدود 25 مليون يورو، ويتبقى الاتفاق الشخصي مع اللاعب الجابوني.

نيوكاسل يحاول ضم باكيتا

2022-08-18T09:39:52.793Z

ذكر جرايم بيلي من "90 min" أن نيوكاسل يحاول ضم الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا من ليون.

وبحسب التقرير، يعرض النادي الإنجليزي دفع مبلغاً يقارب 40 مليون يورو لضم صانع الألعاب.

نابولي يضم سيميوني

2022-08-18T09:38:45.203Z

أعلن نابولي عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني قادماً من فيرونا على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

يونايتد يستهدف بيجوفيتش

2022-08-18T07:32:54.388Z

ذكرت "تيليجراف" أن مانشستر يونايتد يواصل بحثه عن حارس بديل عقب رحيل دين هيندرسون.

وقال التقرير إن أزمير بيجوفيتش، حارس ميلان وبورنموث السابق، وإيفرتون الحالي، أصبح أحدث المرشحين لشغل المنصب.

باريس يحاول مع برناردو

2022-08-18T07:31:41.991Z

ذكرت "تايمز" أن باريس سان جيرمان متمسك بإمكانية التعاقد مع برناردو سيلفا من مانشستر سيتي.

اللاعب البرتغالي قالت التقارير إنه استقر على رفض اهتمام برشلونة والاستمرار مع بطل إنجلترا.

مارسيليا يحاول التخلص من ميليك

2022-08-18T07:28:26.752Z

ذكرت "ليكيب" أن مارسيليا يحاول التخلص من مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك في سوق الانتقالات الحالية.

وتم ربط اللاعب بيوفنتوس وإيفرتون في الأيام الماضية، وتأتي شائعات رحيله على الرغم من مشاركته أساسياً في آخر اللقاءات ضد بريست.

وولفز يضم نونيز

2022-08-18T07:27:32.807Z

أعلن وولفرهامبتون التعاقد رسمياً مع متوسط ميدان سبورتنج ماتيوس نونيز، في صفقة تقدر في حدود 45 مليون يورو.

ميلان يحاول مع ديالو وأونيديكا

2022-08-18T07:24:39.293Z

ذكرت "كورييري" أن ميلان في مفاوضات مع ميتلاند الدنماركي من أجل لاعبه النيجيري رافائيل أونيديكا.

وعرض ميلان قرابة 5 مليون يورو، ولكن الفريق الدنماركي يطلب 7 ملايين على الأقل.

وفي سياق آخر، يحاول ميلان دعم دفاعه، وتم طرح عبدو ديالو كحل في ظل خروجه من حسابات بي إس جي.

ويحاول ميلان ضم السنغالي بنظام الإعارة، في ظل صعوبة الوصول للهدف الرئيسي إيفان نديكا من فرانكفورت لرفض الأخير نفس صيغة الانتقال.

إنتر يتجه نحو أتشيربي

2022-08-18T07:23:14.118Z

ذكرت "لاجازيتا" وكذلك "كورييري" أن ارتفاع مطالب بوروسيا دورتموند لبيع مانويل أكانجي جعلت إنتر يتجه نحو فرانشيسكو أتشيربي.

ويطلب دورتموند قرابة 15 مليون يورو للمدافع السويسري ويرفض الإعارة بحسب التقرير، مما يجعل أتشيربي الذي تقدر قيمته في حدود 5 ملايين حلاً مقنعاً.