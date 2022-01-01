أخبار الانتقالات | باريس يزاحم برشلونة على برناردو وثورة مانشستر يونايتد

نجح نادي أياكس أمستردام في الحفاظ على خدمات لاعبه يوريان تيمبر لفترة أطول بإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

اللاعب كان على وشك الرحيل هذا الصيف، بعد تلقيه العديد من العروض كان أبرزها من مانشستر يونايتد، لكنه قرر البقاء مع النادي الهولندي للحفاظ على حظوظه بالمشاركة في كأس العالم.

وقرر اللاعب الشاب التوقيع كذلك على عقد جديد يربطه بأياكس حتى عام 2025.