أخبار الانتقالات | باريس يتراجع وجيرارد يخطف هدف نيوكاسل

تجديد كين
بدأ نادي توتنهام الإنجليزي محادثاته مع نجمه هاري كين، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد مع الفريق اللندني.
وقال موقع "Evening Standard " إن اللاعب قد يرحب بهذه الخطوة لتمديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2024.
مفاوضات باكيتا
يخطط نادي نيوكاسل الإنجليزي للتعاقد مع البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأوضحت صحيفة "تايمز" البريطانية أن نيوكاسل سيعرض حوالي 50 مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على خدمات اللاعب.
بايرن يترقب جوندوان
يقوم نادي بايرن ميونخ الألماني، بمتابعة موقف اللاعب إلكاي جوندوان نجم وسط مانشستر سيتي تمهيدًا لصفقة محتملة بضمه.
وقالت شبكة "TZ" إن اللاعب الذي ساعد سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بالجولة الأخيرة، سيرحل عن الفريق بسبب تعثر المفاوضات حول توقيعه على عقد جديد.
تراجع تشيلسي
قرر نادي تشيلسي الإنجليزي إنهاء اهتمامه بالتعاقد مع ديكلان رايس لاعب وسط وست هام خلال هذا الصيف.
وحسبما أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن هذه الخطوة ترجع إلى السعر الذي وضعه وست هام للتخلي عن اللاعب، والذي وصل إلى 150 مليون جنيه استرليني.
صفقة جديدة لإنتر
كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، عن اقتراب هنريك مخيتاريان جناح نادي روما الإيطالي من الانتقال إلى إنتر.
وأوضحت أن اللاعب الأرميني سينضم لفريقه الجديد بعقد لمدة عامين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع روما.
انتظار مانشستر
قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمنح لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج مهلة أخيرة من أجل الاستقرار على حسم مصيره.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن الشياطين الحمر يطمحون في موافقة اللاعب على هذه الخطوة، واستغلال حاجة برشلونة لبيعه من أجل حل الأزمة المالية.
باريس يتراجع
قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن نادي باريس سان جيرمان قرر صرف النظر عن فكرة التعاقد مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.
وأكدت أن اللاعب الذي ينتهي عقده مع برشلونة في شهر يونيو القادم، لا يعتبر من ضمن خطط لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد للنادي.
فيلا يخطف كارلوس
قام نادي أستون فيلا الإنجليزي، بإنهاء حظوظ نظيره نيوكاسل في التعاقد مع المدافع البرازيلي دييجو كارلوس مقابل 35 مليون يورو.
Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 26, 2022
وكان نيوكاسل يسعى خلف مدافع إشبيلية لفترة طويلة، قبل أن يأتي ستيفن جيرارد لاقتناص الصفقة لمواصلة دعم فريقه استعدادًا للموسم القادم.