أخبار الانتقالات | باريس وعرض جديد لضم شكرينيار وريال يتسوق في البرازيل

ريال يركز على إندريك
قالت "ماركا" إن ريال مدريد تركيزه فيما يخص السوق البرازيلية منصب بالكامل على ضم إندريك من بالميراس.
وربطت الصحف الملكي بعدة لاعبين شباب مثل جواو جوميس من فلامنجو، أو فيتور روكي من بارانينسي، ولكن التقرير أكد عدم صحة الشائعات.
تروسار ينفي الرحيل إلى تشيلسي
أكد لوكاس تروسارد، نجم برايتون، مع "Het Niuewsblad" عدم صحة التقارير بخصوص رحيله عن الفريق.
وقال البلجيكي إن انتقال مدربه السابق جراهام بوتر إلى تشيلسي لا يعني أنه هو الآخر سينتقل خلفه للبلوز.
عرض جديد من باريس لضم شكرينيار
قالت "لاجازيتا" إن باريس سان جيرمان سيعرض 30 مليون يورو على إنتر لبيع مدافعه ميلان شكرينيار في يناير.
وبحسب الجريدة، توقفت مفاوضات تمديد العقد بين إنتر ولاعبه في الأيام الماضية، وهو الذي ينتهي في نهاية الموسم.
الوحدة يضم ألان
نجح الوحدة الإماراتي في ضم البرازيلي آلان قادماً من صفوف إيفرتون.
ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، ولكن تم توضيح أن عقد متوسط الميدان سيمتد حتى 2024.