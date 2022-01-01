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أخبار الانتقالات | أولى طلبات تين هاج ووجهة مفاجأة لدييجو كوستا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 22 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Diego Costa Atletico Mineiro
Getty Images

فولهام يحاول مع سافيتش!

2022-04-22T13:57:11.595Z

قال "90mi" إن فولهام يطمح لإقناع نجم لاتسي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للانتقال لصفوفه الصيف المقبل.

اللاعب الذي تقدر قيمته في حدود 60 مليون يورو ومحط اهتمام عديد الأندية الكبرى يطمع فولهام في إقناعه عبر مواطنه أليكساندر ميتروفيتش الذي قاد الفريق للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز مؤخراً.

ميلان يطلب كاكيريه

2022-04-22T10:05:17.925Z

ذكرت "RMC" أن ليون عرض على نجمه الشاب ماكسينس كاكيريه تمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير أن اللاعب لم يتخذ بعد قراره النهائي في ظل وجود اهتمام أيضاً من ميلان بالتعاقد معه.

موراتا: كنت قريباً من برشلونة

2022-04-22T09:50:13.140Z

كشف مهاجم يوفنتوس ألفارو موراتا مع "Men's Health Spain" عن كواليس فشل انتقاله إلى برشلونة.

الدولي الإسباني أوضح أنه كان قريباً بالفعل من البلوجرانا يناير الماضي، ولكن ماسيمليانو أليجري قال له إن فريقه سيضم مهاجم وسيغير مركزه ليتمتع بحرية أكبر، مما أغلق فرضية الرحيل.

فريق كيليني الجديد

2022-04-22T09:48:00.507Z

تحدث "فابريزيو رومانو" عن موقف قائد يوفنتوس جيورجيو كيليني، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وبحسب التقرير، لم يستمر كيليني مع يوفنتوس وعلى الأرجح سيرحل، وأن الوجهة المقبلة قد تكون الدوري الأمريكي.

آرسنال يستهدف أربع صفقات

2022-04-22T09:46:27.720Z

أفادت "تيليجراف" بوجود تحرك مكثف منتظر من آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية المقبل لدعم صفوفه.

وأضاف التقرير أن الفريق يتجه نحو إبرام أربع صفقات، على رأسها دعم مركزي قلب الدفاع والهجوم على الأخص.

ريال يجدد مع ميليتاو ويستهدف روديجر

2022-04-22T09:44:25.058Z

قال "فابريزيو رومانو" إن ريال مدريد يعمل حالياً على ملف التجديد لنجومه، والذي يضم لوكا مودريتش وفينيسيوس، ولكن على رأسه إيدر ميليتاو الذي ينتهي عقده في 2025.

وأضاف الصحفي الخبير في الميركاتو أن عملية تمديد عقد المدافع البرازيلي لا تقف كعقبة لضم أنطونيو روديجر، والذي بحسب رومانو سيحسم في الأيام المقبلة قراره النهائي بخصوص ناديه الجديد.

دييجو كوستا للهند؟

2022-04-22T09:42:14.599Z

قالت "تايمز أوف إنديا" إن فريق موهون باجان الهندي يفاوض النجم البرازيلي الإسباني دييجو كوستا.

اللاعب حالياً بلا فريق، وبحسب التقرير، دخل في مفاوضات جدية مع الفريق الهندي في الأيام الماضية.

تين هاج يطلب نونيز وأنتوني ودانجوما

2022-04-22T09:40:10.114Z

قالت "تيليجراف" إن مدرب مانشستر يونايتد الجديد إريك تين هاج وضع قائمة بالأهداف المطلوبة لدعم صفوفه الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة أن الهولندي طلب لاعبه الحالي في أياكس أنتوني لدعم مركز الجناح، بالإضافة لأرناوت دانجوما من فياريال.

وأوضح التقرير كذلك أن تين هاج يريد داروين نونينز، مهاجم بنفيكا المطلوب بقوة في عدة فرق حول أوروبا.