صفقة لباريس خارج الميركاتو
بحسب "Le10Sport"، يحق لباريس سان جيرمان وأي نادي بالدوري الفرنسي إجراء صفقة "جوكر" خارج الميركاتو لأسباب طبية إذا تعرض لاعب للإصابة.
وقال التقرير إن بي إس جي قد يتحرك ويضم وارميد أوماري، مدافع رين، تعويضاً لفشله بضم ميلان شكرينيار هذا الصيف من إنتر
تونالي يجدد مع ميلان
بحسب "فابريزيو رومانو"، سيوقع نجم ميلان الشاب ساندرو تونالي على عقد جديد مع فريقه في الساعات المقبلة.
وسيمتد العقد حتى 2027 بحسب رومانو، والذي أكد أن اللاعب الإيطالي لم يدخل في أي مفاوضات مع أندية إنجليزية.
إنزاجي في أمان بإنتر
أكد بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، مع "سكاي" أن مدرب الفريق سيموني إنزاجي بأمان، وأنه ليس معرضاً للإقالة بسبب سوء النتائج.
وقال "كالتشيو ميركاتو" إن إنزاجي قد تقع إقالته في حال استمرت نتائج النيراتزوري في التراجع بالأسابيع المقبلة.
أوسكار يقترب من الشارقة
بعد تعاقده مع باكو ألكاثير وميراليم بيانيتش، يقترب الشارقة الإماراتي من نجم عالمي جديد بحسب صحيفة "البيان".
وقال التقرير إن الشارقة يفاوض أوسكار، نجم البرازيل وتشيلسي السابق، وأن اللاعب في مفاوضات مع ناديه شنجهاي الصيني لفسخ عقده.
وكان صانع الألعاب على وشك الانضمام لصفوف فلامنجو هذا الصيف، ولكن ناديه رفض إتمام الصفقة رغم نجاح المفاوضات.