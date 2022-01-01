أخبار الانتقالات | أوبلاك معروض للبيع، ورابيو قد يعود لباريس سان جيرمان

باريس يرغب في استعادة رابيو
بحسب "Teamtalk" فإن باريس سان جيرمان مستعد لدفع 15 مليون يورو للتعاقد مع أدريان رابيو من يوفنتوس.
رابيو رحل عن باريس سان جيرمان بالمجان بعد رفض تمديد عقده كما كان قريبًا من مانشستر يونايتد الصيف الماضي.
أتلتيكو مدريد مستعد للتخلي عن أوبلاك
ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ أتلتيكو مدريد مستعد للتخلي عن يان أوبلاك في يناير المقبل.
وأوضحت أنّ إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، يتصدر قائمة المرشحين لخلافة السولوفيني.
أتلتيكو يراقب مارتينيز
كشف "إكريم كونور" عن أن أتلتيكو مدريد مهتم بخدمات حارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز.
ويلعب مارتينيز مع أستون فيلا قادماً من آرسنال قبل ثلاثة أعوام.
بييلسا قد يعود للتدريب
كشف "نيكولو شيرا" أن مارسيلو بييلسا قد يعود للتدريب من بوابة سانتوس البرازيلي.
وأفاد الصحفي الإيطالي أن جولة محادثات أولى إيجابية قد أُقيمت بين الطرفين، بانتظار المزيد من المفاوضات في الأيام المقبلة.
شالوباه قد يغادر تشيلسي
ذكر "فابريزيو رومانو" أن تريفور شالوباه، مدافع تشيلسي، قد يرتبط بالخروج مجدداً من الفريق كما حدث في ميركاتو الصيف.
وأوضح التقرير أن قلة المشاركات هي السبب الرئيسي وراء سعي اللاعب للمغادرة، وأن ميلان، إنتر، ولايبزيج مهتمون بخدماته.
سيتي يقترب من بيلينجهام
قالت "صن" إن مانشستر سيتي يشعر بالثقة في قدرته بضم جود بيلينجهام من صفوف بوروسيا دورتموند الصيف المقبل.
وقالت تقارير إن النادي الألماني يقدر قيمة اللاعب في حدود 150 مليون يورو، ويتصارع على خدماته ريال مدريد وعدة أندية كبرى في إنجلترا.
تاعرابت إلى النصر
أعلن النصر الإماراتي رسمياً التعاقد مع الدولي المغربي عادل تاعرابت.
ويأتي انضمام اللاعب بصيغة مجانية إثر انتهاء عقده مع بنفيكا البرتغالي.