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أخبار الانتقالات | أوبلاك إلى نيوكاسل وبرشلونة مُصر على هالاند

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 14 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Erling Braut Haaland
Getty

مانشستر يونايتد يعود لرغبته في ضم هالاند

2022-03-15T07:57:43.136Z

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي هاري كين مرة أخرى.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكدت أن سعي النادي الإنجليزي يأتي في ظل ابتعاده عن إرلينج هالاند.

ليفربول وتشيلسي في صراع ثلاثي على رافينيا

2022-03-15T07:57:11.495Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يسعى بكل ما لديه من قوة للحصول على خدمات اللاعب رافينيا من صفوف ليدز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن برشلونة يقود الصراع على اللاعب الذي يريده تشيلسي أيضًا.

برشلونة يريد صفقة كبيرة رغم الظروف المالية

2022-03-15T07:56:53.491Z

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة لا يزال مصرًا على إتمام صفقة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن إرلينج هالاند لا يزال الهدف الأول للفريق الكتالوني.

نيوكاسل يريد يان أوبلاك

2022-03-15T07:56:40.140Z

علم جول أن نادي نيوكاسل يسعى للحصول على خدمات اللاعب يان أوبلاك حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

أوبلاك يريد أن يلعب في الدوري الإنجليزي، وضمن الفرق المهتمة به نادي نيوكاسل الذي يسعى لدعم صفوفه بصفقات تساعده على الدخول في المنافسة مع الكبار، ويبدو أن صفقة نجم أتلتيكو مدريد ستكون أول الصفقات.

كافة المحاولات مرفوضة .. محترف الهلال يقرر الرحيل

2022-03-15T07:45:58.919Z

يبدو أن الهلال سيتجرع مرارة رفض لاعب التجديد له، كما تجرعها منافسوه خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وقتما ظفر بخدمات الثلاثي سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي ومحمد العويس.

الزعيم محافظ بشكل كبير على استقراره من ناحية اللاعبين على مدار السنوات الماضية، ولم يشهد ملف التجديد للاعبيه أي مشكلة تُذكر، إذ أن كافة الراحلين عن صفوفه رحلوا بناءً على عدم الحاجة الفنية لهم.

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سئم من باريس .. والد ميسي يتواصل مع إدارة برشلونة للعودة

2022-03-15T07:44:32.461Z

يتزايد التعقيد في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب الخروج المذل من دور الستة عشر لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وبينما بدا أن باريس سان جيرمان في نزهة لتخطي النادي الملكي، بعد السيطرة على مباراة الذهاب بشكل كامل والفوز بهدف، والتقدم حتى نهاية الشوط الأول في الإياب بهدف، قلب كريم بنزيما الطاولة مسجلًا ثلاثة أهداف في آخر نصف ساعة من المواجهة، ليمنح ريال مدريد بطاقة الترشح إلى ربع النهائي.

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