أخبار الانتقالات | أوبلاك إلى نيوكاسل وبرشلونة مُصر على هالاند

مانشستر يونايتد يعود لرغبته في ضم هالاند
كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي هاري كين مرة أخرى.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكدت أن سعي النادي الإنجليزي يأتي في ظل ابتعاده عن إرلينج هالاند.
ليفربول وتشيلسي في صراع ثلاثي على رافينيا
أكدت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يسعى بكل ما لديه من قوة للحصول على خدمات اللاعب رافينيا من صفوف ليدز.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن برشلونة يقود الصراع على اللاعب الذي يريده تشيلسي أيضًا.
برشلونة يريد صفقة كبيرة رغم الظروف المالية
كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة لا يزال مصرًا على إتمام صفقة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية القادم.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن إرلينج هالاند لا يزال الهدف الأول للفريق الكتالوني.
نيوكاسل يريد يان أوبلاك
علم جول أن نادي نيوكاسل يسعى للحصول على خدمات اللاعب يان أوبلاك حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.
أوبلاك يريد أن يلعب في الدوري الإنجليزي، وضمن الفرق المهتمة به نادي نيوكاسل الذي يسعى لدعم صفوفه بصفقات تساعده على الدخول في المنافسة مع الكبار، ويبدو أن صفقة نجم أتلتيكو مدريد ستكون أول الصفقات.
كافة المحاولات مرفوضة .. محترف الهلال يقرر الرحيل
يبدو أن الهلال سيتجرع مرارة رفض لاعب التجديد له، كما تجرعها منافسوه خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وقتما ظفر بخدمات الثلاثي سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي ومحمد العويس.
الزعيم محافظ بشكل كبير على استقراره من ناحية اللاعبين على مدار السنوات الماضية، ولم يشهد ملف التجديد للاعبيه أي مشكلة تُذكر، إذ أن كافة الراحلين عن صفوفه رحلوا بناءً على عدم الحاجة الفنية لهم.
سئم من باريس .. والد ميسي يتواصل مع إدارة برشلونة للعودة
يتزايد التعقيد في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب الخروج المذل من دور الستة عشر لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.
وبينما بدا أن باريس سان جيرمان في نزهة لتخطي النادي الملكي، بعد السيطرة على مباراة الذهاب بشكل كامل والفوز بهدف، والتقدم حتى نهاية الشوط الأول في الإياب بهدف، قلب كريم بنزيما الطاولة مسجلًا ثلاثة أهداف في آخر نصف ساعة من المواجهة، ليمنح ريال مدريد بطاقة الترشح إلى ربع النهائي.