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أخبار الانتقالات | انفراجة ديمبيلي ورحيل رافينيا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 24 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Ousmane Dembele Barcelona 2021-22
Getty

صراع على كامارا

2021-12-24T07:38:24.446Z

بحسب "ESPN"، تتصارع عدة أندية أوروبية كبرى على خدمات بوبكر كامارا، لاعب مارسيليا.

متوسط الميدان ينتهي عقده مع فريقه بحلول نهاية الموسم ولن يجدد حتى الآن، مما يدفع ناديه للتفكير ببيعه والاستفادة بحسب التقرير.

إنتر يجدد عقد دي ماركو

2021-12-24T07:36:04.356Z

أعلن إنتر رسمياً عن تمديد عقد لاعبه فيديريكو دي ماركو مساء الخميس.

الإيطالي الشاب أمضى على عقد جديد يمتد حتى 2026 مع النادي الذي تربى بين جدرانه.

ديمبيلي يختار البقاء مع برشلونة

2021-12-24T07:34:09.424Z

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ماشاريبوف على وشك الرحيل

2021-12-24T07:34:08.424Z

التفاصيل هنا

مزراوي في حيرة بسبب برشلونة

2021-12-24T07:34:06.948Z

التفاصيل هنا

رافينيا إلى سوسييداد

2021-12-24T07:33:02.154Z

ذكر "نيكولا شيرا" أن لاعب باريس سان جيرمان رافينيا في طريقه للمغادرة خلال ميركاتو يناير.

وأوضح شيرا أن البرازيلي سيعود لليجا من جديد، وسيكون الأمر عبر بوابة ريال سوسييداد.