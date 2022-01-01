أخبار الانتقالات | إنجلترا تنادي ديباي وتضحيات كوتينيو

قالت "موندو" إن ممفيس ديباي قد يغادر برشلونة في الصيف القادم على عكس رغبة اللاعب بسبب خطط النادي الكتالوني.

وأضاف التقرير أن اللاعب يفضل البقاء ولكن قد يستمع للعروض التي تأتي له، خصوصاً في ظل الاهتمام الكبير بخدماته في إنجلترا، وبالتحديد من توتنهام.