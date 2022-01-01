أخبار الانتقالات | انتعاش خزانة ريال مدريد،وليفاندوفسكي متمسك ببرشلونة

أفادت "لاجازيتا" بوجود عدة عروض لأندريا بيرلو من أجل العودة للتدريب الموسم المقبل، آخرها من بارتيزان بلجراد الصربي.

وبحسب التقرير، يملك المدرب أيضاً اهتماماً من سبيزيا، كريمونيزي، وأودينيزي من داخل إيطاليا.