أخبار الانتقالات | إنتر يؤكد الاهتمام بديبالا وآرسنال يضغط لضم ميلو

ليون يفكر في مصطفى محمد
2022-01-20T08:28:21.910Z
تعقد في صفقة ميكايل والهلال
2022-01-20T08:25:45.068Z
الهلال يحسم موقف كويلار
2022-01-20T08:25:44.221Z
صفقة تبادلية ضخمة تنقل بانيجا إلى الهلال
2022-01-20T08:25:42.766Z
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آرسنال يضغط لضم ميلو
2022-01-20T08:24:34.128Z
ذكر "فابريزيو رومانو" أن آرسنال مستمر بالضغط من أجل الحصول على أرتور ميلو من يوفنتوس بيناير الجاري.
وقال الصحفي الإيطالي إن المدفعجية يعرضون استعارة حتى نهاية الموسم، ولكن يوفنتوس يريد إعارة لمدة 18 شهراً.
ماروتا يؤكد اهتمام إنتر بديبالا
2022-01-20T08:22:55.566Z
أكد مدير القطاع الرياضي في إنتر بيبي ماروتا مع "ميدياست" أن إنتر مهتم بموقف باولو ديبالا كعديد الأندية الكبرى في ظل عدم تجديد عقده مع يوفنتوس.
كما أوضح ماروتا قبيل لقاء فريقه مع إمبولي بكأس إيطاليا أن النيراتزوري في السباق من أجل مواهب ساسوولو دافيدي فراتيزي، جيانلوكا سكاماكا، وجياكومو راسبادوري.