أخبار الانتقالات | ألفيس وفيرناندينيو مطلوبان في أتلتيكو، وبايرن يستهدف ديمبيلي

ذكرت صحيفة AOL البرازيلية أنّ أتلتيكو مينيرو يرغب في التعاقد مع داني ألفيس بعد انتهاء عقده مع برشلونة في الصيف المقبل.

كما يرغب في جلب فيرناندينيو الذي أعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية عقده.