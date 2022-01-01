أخبار الانتقالات| العثور على فينيسيوس الجديد وفريق بوتشيتينو الجديد

فريق بوتشيتينو الجديد
ذكرت "آس" أن ماوريسيو بوتشيتينو قد يكون خليفة لوسيين فافر في نيس بسبب البداية السيئة للفريق الفرنسي.
وأكد التقرير حدوث اجتماع بالفعل بين الطرفين، ولكن أوضحت أن في الوقت الراهن فافر سيستمر في منصبه.
يوفنتوس يعثر على فينيسيوس جديد
ذكرت "توتوسبورت" أن يوفنتوس عرض 15 مليون يورو لضم فيتور روكي من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.
اللاعب صاحب السبعة عشر عاماً يُلقب في البرازيل بفينيسيوس الجديد بسبب مهاراته وسرعته بالكرة.
بديل جديد مرشح لبوسكيتس
ذكرت "آس" أن مارتين زوبيميندي، متوسط ميدان ريال سوسييداد، هو أحد المرشحين لخلافة سيرجيو بوسكيتس.
وقال التقرير إن سوسييداد يقدر قيمة لاعبه في حدود 60 مليون يورو.
أزمة يوفيتش
أوضحت "كورييري" أن فيورنتينا يشعر بالخيبة من الأداء الذي يقدمه لوكا يوفيتش وبدأ البحث عن بدائل في ظل البداية الصعبة للصربي.
وسجل مهاجم ريال مدريد السابق هدفاً وحيداً حتى الآن هذا الموسم منذ انضمامه الصيف الماضي مجاناً من الميرينجي.