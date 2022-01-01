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أخبار الانتقالات | الرئاسة الفرنسية تتدخل لإقناع مبابي وصراع على خليفة حكيمي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 21 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Kylian Mbappe PSG vs Marseille Ligue 1 2021-22
Getty Images

رسمياً | تين هاج يقود مانشستر يونايتد

2022-04-21T10:22:13.996Z

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إبراهيموفيتش قد يجدد مع ميلان

2022-04-21T10:19:48.499Z

ذكرت "لاجازيتا" أن في حال نجاح صفقة استحواذ "إنفستكورب" على ميلان، قد يتم تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش.

النجم السويدي، 40 عاماً، عقده ينتهي في يونيو، ويعاني في الآونة الأخيرة من تلاحق الإصابات، مما فتح باب الحديث عن اعتزاله.

بايرن يرفض صفقة تبادلية مع برشلونة

2022-04-21T10:11:53.252Z

بحسب "سبورت"، حاول برشلونة إغراء بايرن بصفقة تبادلية من أجل الحصول على مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي.

وأكدت الصحفية الكتالونية أن بايرن يرفض العملية، والسبيل الوحيد لرحيل نجمه هو دفع قيمة الصفقة التي هناك اختلاف حولها، إذ تقول تقارير 40 مليون يورو، وأخرى في ألمانيا مثل "كيكر" و"بيلد" 60 مليوناً على الأقل.

بايرن قريب من تجديد عقدي نوير ومولر

2022-04-21T10:09:49.594Z

قالت "كيكر" إن بايرن قريب من التوصل لاتفاق مع مانويل نوير وتوماس مولر لمد عقودها لعام إضافي.

الثنائي عقودهما مستمرة حتى 2023 مع البافاري، وفي مفاوضات منذ أسابيع من أجل التوصل لاتفاق.

الأهلي يفاوض مهاجم كايزر تشيفز

2022-04-21T10:09:17.589Z

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برشلونة يستأنف مفاوضاته مع روبرتو

2022-04-21T10:08:34.804Z

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صراع على خليفة حكيمي

2022-04-21T10:07:14.156Z

قالت "توتوسبورت" إن هناك صراعًا بين بايرن ميونخ وتوتنهام من أجل التعاقد مع دينزل دومفريس من إنتر.

الهولندي انضم الصيف الماضي لإنتر خلفاً لأشرف حكيمي، وبحسب التقرير، إنتر قد يتخلى عنه في حال وصول عرض في حدود 35-40 مليون يورو.

ماكرون يتدخل لإبقاء مبابي في باريس

2022-04-21T10:06:28.921Z

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