رسمياً | تين هاج يقود مانشستر يونايتد
إبراهيموفيتش قد يجدد مع ميلان
ذكرت "لاجازيتا" أن في حال نجاح صفقة استحواذ "إنفستكورب" على ميلان، قد يتم تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش.
النجم السويدي، 40 عاماً، عقده ينتهي في يونيو، ويعاني في الآونة الأخيرة من تلاحق الإصابات، مما فتح باب الحديث عن اعتزاله.
بايرن يرفض صفقة تبادلية مع برشلونة
بحسب "سبورت"، حاول برشلونة إغراء بايرن بصفقة تبادلية من أجل الحصول على مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي.
وأكدت الصحفية الكتالونية أن بايرن يرفض العملية، والسبيل الوحيد لرحيل نجمه هو دفع قيمة الصفقة التي هناك اختلاف حولها، إذ تقول تقارير 40 مليون يورو، وأخرى في ألمانيا مثل "كيكر" و"بيلد" 60 مليوناً على الأقل.
بايرن قريب من تجديد عقدي نوير ومولر
قالت "كيكر" إن بايرن قريب من التوصل لاتفاق مع مانويل نوير وتوماس مولر لمد عقودها لعام إضافي.
الثنائي عقودهما مستمرة حتى 2023 مع البافاري، وفي مفاوضات منذ أسابيع من أجل التوصل لاتفاق.
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صراع على خليفة حكيمي
قالت "توتوسبورت" إن هناك صراعًا بين بايرن ميونخ وتوتنهام من أجل التعاقد مع دينزل دومفريس من إنتر.
الهولندي انضم الصيف الماضي لإنتر خلفاً لأشرف حكيمي، وبحسب التقرير، إنتر قد يتخلى عنه في حال وصول عرض في حدود 35-40 مليون يورو.