أخبار الانتقالات | مدرب عالمي في النصر ورحيل نجمي مانشستر

أوضحت "ديلي ميل" أن الوكيل الشهير جورجي مينديش قد يتدخل لحسم صفقة فابيو كارفاليو إلى ليفربول.

ويلعب كارفاليو مع فولهام، ويريد وكيله أن يكون فريقه المقبل من كبار القوم، وحاول مع ريال وبرشلونة، ولكن دون نجاح، مما جعله يتحرك نحو النادي الإنجليزي.