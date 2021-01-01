أخبار الانتقالات | مدرب عالمي في النصر ورحيل نجمي مانشستر

جيرارد مدرب أستون فيلا الجديد
أعلن أستون فيلا بصفة رسمية عن تعيين ستيفن جيرارد على رأس الجهاز الفني للفريق.
ويأتي تعيين جيرارد الذي ترك رينجرز ليخلف المُقال من منصبه قبل أيام دين سميث.
مينديش يتدخل لحسم صفقة لليفربول
أوضحت "ديلي ميل" أن الوكيل الشهير جورجي مينديش قد يتدخل لحسم صفقة فابيو كارفاليو إلى ليفربول.
ويلعب كارفاليو مع فولهام، ويريد وكيله أن يكون فريقه المقبل من كبار القوم، وحاول مع ريال وبرشلونة، ولكن دون نجاح، مما جعله يتحرك نحو النادي الإنجليزي.
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رينجرز يحدد خليفة جيرارد
ذكرت "ميرور" أن رينجرز بدأ البحث عن مدرب جديد لخلافة الحالي ستيفن جيرارد المرشح لتدريب أستون فيلا.
وأوضح التقرير أن مدرب سوانسي سيتي راسل مارتن هو أبرز الأسماء المرشحة للمنصب في الأيام المقبلة.
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بوجبا قد لا يلعب مجدداً مع يونايتد
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رحيل هيندرسون وشيك عن يونايتد
ذكرت "ديلي ميل" أن دين هيندرسون، حارس مانشستر يونايتد، يخطط للرحيل عن صفوف الفريق.
تألق ديفيد دي خيا والخيار بأن يكون الحارس الأساسي صعب من مهمة هيندرسون الذي يسعى للعب بصفة أساسية.
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