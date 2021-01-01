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أخبار الانتقالات | أول ضحايا تشافي، وصفقة ريال مدريد الجديدة!

محدث
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Xavi
Getty Images

مارسيال على قائمة اهتمامات يوفنتوس

2021-11-09T09:11:22.064Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب أنطوني مارسيال من صفوف مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن اللاعب ضمن مجموعة من المهاجمين الذين يتابعهم يوفنتوس أمثال ماورو إيكاردي وألكساندر لاكازيت.



نجم الدوري الفرنسي الشاب يرحب بالإنضمام لميلان!

2021-11-09T07:50:17.248Z

أعرب رومان فايفر لاعب بريست الفرنسي الشاب عن سعادته لربطه بنادي ميلان الإيطالي خلال الفترة الماضية.

وقال اللاعب: "أنا مستعد للعب لميلان، لأن عندما يتصل بك بابلو مالديني فهذا أمر في غاية التميز، لقد شاهدت الديربي وأردت التواجد هناك".



مانشستر يونايتد رفض ضم كانسيلو!

2021-11-09T07:48:38.362Z

كشف جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد الأسبق أن ناديه رفض ضم اللاعب جواو كانسيلو قبل أن ينضم البرتغالي لصفوف مانشستر سيتي من فالنسيا.

جاء هذا في تصريحات صحفية لـ "سكاي سبورتس"، وقال خلالها: "كان صغيرًا للغاية في فالنسيا، واتصلت بهم في إنجلترا من أجل ضمه، هو وأندريه جوميش".



رحلة لوك دي يونج القصيرة في برشلونة تنتهي!

2021-11-09T07:46:43.714Z

تحدثت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رفض تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة لوجود اللاعب لوك دي يونج في صفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن المدير الفني سيتخلص من اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية.



ريال مدريد يقترب من نجم يوفنتوس

2021-11-09T07:46:17.698Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس قد اقترب من الانضمام لصفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال" والتي أكدت أن ريال مدريد يحاول مفاوضة فيورنتينا لضم اللاعب بصفة نهائية عقب انتهاء إعارته ليوفنتوس الذي يحاول هو الآخر الحصول عليه.



نيوكاسل يدخل السباق من أجل لاكازيت

2021-11-09T07:45:02.798Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي نيوكاسل في الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، نجم آرسنال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد أيضًا يضعان اللاعب على قائمة الاهتمامات.