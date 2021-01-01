أخبار الانتقالات | سيتي يعود لكين وبرشلونة يخطط لخطف هدف ريال مدريد

دخل نادي رينجرز الاسكتلندي، في محادثات مكثفة مع الهولندي جيوفاني برونكهورست من أجل الإشراف على تدريبه

ستيفين جيرارد رحل عن رينجرز مؤخرًا للانتقال إلى أستون فيلا، والآن بدأ النادي البحث عن بدائل ليصبح برونكهورست هو الأقرب.