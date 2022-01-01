أخبار الانتقالات | اعتزال نجم الهلال السابق ومانشستر يراقب كيم

نقل "فابريزيو رومانو" تصريحاً للنجم البرازيلي تياجو سيلفا أوضح فيه حقيقة اعتزاله اللعب بنهاية الموسم.

وأكد مدافع تشيلسي البرازيلي أنه سيقيم حالته عقب نهاية كأس العالم، وسيرى إذا كان تشيلسي سيمدد عقده أم لا، وأوضح أنه يطمح للاستمرار في الملاعب حتى الأربعين من عمره.