أخبار الانتقالات | استمرار نيمار وغموض مصير فيرنر

قال دومينيكو تيديسكو، مدرب لايبزيج، للإعلام إنه لن يتحدث عن تيمو فيرنر عقب ربط اللاعب السابق للفريق بالعودة.

وذكر تيديسكو بأن فيرنر لاعب في تشيلسي وأنه يحترم الأمر ويرفض الحديث عن أي لاعب ينتمي لفريق آخر.