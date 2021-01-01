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أخبار الانتقالات | أزمة في باريس وصراع على رافينيا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 27 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Raphinha Leeds United 2021-22
Getty Images

رانجنيك يؤكد رحيل مارسيال

2021-12-27T07:18:07.185Z

أوضح مدرب مانشستر يونايتد رالف رانجنيك أن أنتوني مارسيال قد أبلغه برغبته في ترك الفريق.

وذكر المدرب الألماني أن اللاعب الفرنسي أوضح له بأن الوقت قد حان للتغيير.

تشيلسي ينافس على رافينيا

2021-12-27T07:13:06.662Z

بعد التقارير التي ربطت نجم ليدز ببايرن ميونخ، قال "جيانلويجو لونجاري" إن تشيلسي مهتم هو الآخر بالبرازيلي.

وذكر الصحفي الإيطالي أن تشيلسي يخطط لضمه الصيف المقبل، بينما "بيلد" أوضحت بأن بايرن مهتم ولكن في حال فقط رحل أحد لاعبيه.

الكشف عن أولى صفقات النصر الشتوية

2021-12-27T07:13:05.611Z

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هاندانوفيتش إلى لاتسيو؟

2021-12-27T07:13:04.710Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" بأن وكيل حارس إنتر سمير هاندانوفيتش قام بعرضه مؤخراً على لاتسيو.

وينتهي عقد السلوفيني بحلول نهاية الموسم الجاري، ودار الحديث حول أن إنتر سيعرض التمديد براتب أقل في ظل اقتراب وصول أندريه أونانا وتقدم عمر هاندانوفيتش.

دين قريب من الرحيل

2021-12-27T07:13:03.885Z

قال "ألفريدو بيدولا" إن لوكا دين، مدافع إيفرتون، قد يغادر الفريق في يناير المقبل.

وأضاف التقرير أن الفرنسي يملك بالفعل أربعة عروض، وسط اهتمام من إنتر بخدماته.

أزمة في باريس وسوق يناير الحل

2021-12-27T07:13:01.648Z

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