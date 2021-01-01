أخبار الانتقالات | أزمة في باريس وصراع على رافينيا

رانجنيك يؤكد رحيل مارسيال
أوضح مدرب مانشستر يونايتد رالف رانجنيك أن أنتوني مارسيال قد أبلغه برغبته في ترك الفريق.
وذكر المدرب الألماني أن اللاعب الفرنسي أوضح له بأن الوقت قد حان للتغيير.
تشيلسي ينافس على رافينيا
بعد التقارير التي ربطت نجم ليدز ببايرن ميونخ، قال "جيانلويجو لونجاري" إن تشيلسي مهتم هو الآخر بالبرازيلي.
وذكر الصحفي الإيطالي أن تشيلسي يخطط لضمه الصيف المقبل، بينما "بيلد" أوضحت بأن بايرن مهتم ولكن في حال فقط رحل أحد لاعبيه.
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هاندانوفيتش إلى لاتسيو؟
ذكر "كالتشيو ميركاتو" بأن وكيل حارس إنتر سمير هاندانوفيتش قام بعرضه مؤخراً على لاتسيو.
وينتهي عقد السلوفيني بحلول نهاية الموسم الجاري، ودار الحديث حول أن إنتر سيعرض التمديد براتب أقل في ظل اقتراب وصول أندريه أونانا وتقدم عمر هاندانوفيتش.
دين قريب من الرحيل
قال "ألفريدو بيدولا" إن لوكا دين، مدافع إيفرتون، قد يغادر الفريق في يناير المقبل.
وأضاف التقرير أن الفرنسي يملك بالفعل أربعة عروض، وسط اهتمام من إنتر بخدماته.
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