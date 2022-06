أخبار الانتقالات | أزمة جديدة في برشلونة وباريس يدعم الدفاع

يبدو أن سوق انتقالات باريس سان جيرمان سيركز على الدفاع في هذا الصيف عقب تأمين خدمات كيليان مبابي.

فبحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فالنادي الفرنسي يريد ضم المدافع ميلان شكرينيار من صفوف إنتر.

Paris Saint-Germain have contacted Inter again for Milan Skriniar, he’s top of French club list - but there’s no agreement on the fee, as of now. 🔵 #transfers



Inter are still pushing on Bremer and Dybala as priority targets. Talks will continue next week.