أخبار الانتقالات | آرسنال يضم ماركينوس ويوفنتوس قريب من دي ماريا

عددت "ESPN" الأسماء المقترحة لتعويض كيليان مبابي حال رحيله عن باريس سان جيرمان الصيف القادم.

ووضع التقرير محمد صلاح، نجم ليفربول، وروبرت ليفاندوفكسي، نظيره في بايرن ميونخ، على رأس القائمة، مع دخول أرناوت دانجوما، موهبة فياريال، في الحسابات.

من جانبها، أشارت "أو جوجو" لوجود اهتمام أيضاً من قبل باريس بنجم بنفيكا داروين نونيز، والذي يحظى باهتمام العديد من كبار أوروبا.