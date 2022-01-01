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أخبار الانتقالات | آرسنال يضم ماركينوس ويوفنتوس قريب من دي ماريا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 14 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Angel Di Maria
Getty

صراع ألماني على هالر

2022-05-14T10:20:49.380Z

قال "نيكولا شيرا" إن لاعب أياكس الحالي سيباستيين هالر سيغادر الفريق على الأرجح الصيف المقبل.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى وجود صراع ألماني بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ على المهاجم الإيفواري.

بدلاء مبابي المقترحين في باريس

2022-05-14T10:17:40.860Z

عددت "ESPN" الأسماء المقترحة لتعويض كيليان مبابي حال رحيله عن باريس سان جيرمان الصيف القادم.

ووضع التقرير محمد صلاح، نجم ليفربول، وروبرت ليفاندوفكسي، نظيره في بايرن ميونخ، على رأس القائمة، مع دخول أرناوت دانجوما، موهبة فياريال، في الحسابات.

من جانبها، أشارت "أو جوجو" لوجود اهتمام أيضاً من قبل باريس بنجم بنفيكا داروين نونيز، والذي يحظى باهتمام العديد من كبار أوروبا.

روما يحاول مع ديبالا

2022-05-14T08:21:39.568Z

قالت "كورييري" إن روما دخل على الخط هو الآخر من أجل محاولة ضم باولو ديبالا الصيف القادم.

الدولي الأرجنتيني عقده ينتهي مع يوفنتوس ولن يجدد، وبحسب الصحيفة، فريق جوزيه مورينيو انضم لإنتر وعديد الأندية المهتمة باللاعب.

فابريجاس يغادر موناكو

2022-05-14T08:16:31.643Z

قال سيسك فابريجاس، لاعب موناكو، إنه سيغادر فريقه الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع نادي الإمارة الفرنسية.

وجاء تصريح النجم الإسباني في حواره مع "فريد باكستون"، والذي وصف فيه الموسم الحالي بالأسوأ في حياته.

نفي اتفاق بيريشيتش وتشيلسي

2022-05-14T08:11:01.902Z

أوضح "فابريزيو رومانو" أن لا يوجد أي اتفاق بعد بين تشيلسي وإيفان بيريشيتش عكس ما قالت "ميدياست".

وقال الصحفي إن اهتمام تشيلسي ليس بجديد، وموجود منذ يناير، ولكن لا يوجد أي مفاوضات جارية حالياً مع اللاعب.

مودريتش يجدد في مدريد

2022-05-14T08:08:52.426Z

عاد "فابريزيو رومانو" لمناقشة مستقبل لوكا مودريتش مع ريال مدريد وأكد أن الكرواتي سيجدد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.

الصحفي الإيطالي المختص بالانتقالات أوضح أن مسألة مد عقد صانع الألعاب حتى 2023 تمت وسيتم الإعلان عنها رسمياً قريباً.

بيلينجهام يوضح مستقبله مع دورتموند

2022-05-14T08:05:51.387Z

ناقش جود بيلينجهام، نجم بوروسيا دورتموند، مع "Ruhr Nachrichten" مستقبله وأين سيلعب الموسم المقبل.

وأكد الإنجليزي الشاب المطلوب في عدة أندية ببلاده أنه مستمر في ألمانيا الموسم المقبل، وعازم على التألق مجدداً مع دورتموند.

دي ماريا يقترب من يوفنتوس

2022-05-14T08:03:11.447Z

أكدت عدة مصادر التقارير التي ربطت أنخيل دي ماريا بيوفنتوس بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ويدور الحديث حول عقد لعامين، ولكن يحاول يوفنتوس تقليل مطالب الأرجنتيني المادية، خصوصاً في ظل التخوف من سجل إصاباته.

آرسنال يضم ماركينوس من ساو باولو

2022-05-14T08:01:20.680Z

علم "جول" أن آرسنال نجح في حسم صفقة انضمام ماركينوس، جناح ساو باولو الشاب، وسيتم الإعلان عن الصفقة في وقت قريب.

اللاعب الشاب، 19 عاماً، سيدفع المدفعجية قرابة 4 مليون يورو لضمه نهائياً بعد مفاوضات مكثفة في الأيام الماضية.