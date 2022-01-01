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أخبار الانتقالات | اجتماع رونالدو الحاسم ومبابي قد يجدد مع باريس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 9 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Getty Images

مبابي قد يجدد مع باريس

2022-01-09T07:49:00.627Z

قالت "لو باريسيان" إن كيليان مبابي لم يوقع أي عقود مبدئية مع ريال مدريد حتى الآن.

وأضاف التقرير أن هناك احتمالية بعد لأن يجدد النجم الفرنسي عقده مع ناديه الحالي بي إس جي، وكل الاحتمالات قائمة بعد.

آرسنال يبحث عن متوسط ميدان

2022-01-09T07:48:59.446Z

أفاد "فابريزيو رومانو" بأن آرسنال يبحث عن متوسط ميدان خلال انتقالات يناير الجارية.

وأضاف التقرير أن برونو جيماريش، لاعب ليون، تم ربطه بالمدفعجية، ولكن ارتفاع قيمته لقرابة 45 مليون يورو تصعب الصفقة.

الأهلي يضغط لضم إدواردو

2022-01-09T07:48:58.414Z

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رونالدو يجتمع مع مينديش لحسم مستقبله

2022-01-09T07:48:55.641Z

ذكرت "صن" أن كريستيانو رونالدو عقد اجتماعاً مع جورجي مينديش وكيله من أجل مناقشة مستقبله في ظل تردي الأوضاع في مانشستر يونايتد.

النجم البرتغالي ليس راضياً عن الوضع الحالي وقد يختار المغادرة نهاية الموسم بحسب التقرير إذا استمر عدم الاستقرار.