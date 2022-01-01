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أخبار الانتقالات | أتلتيكو وبرشلونة ينقضان على دفاعات تشيلسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 6 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Thomas Tuchel Chelsea 2021-22
Getty

إيفرتون يقدم عرضاً لضم لونجستاف

2022-01-06T07:22:34.005Z

ذكرت "سكاي" بأن إيفرتون مهتم بضم شون لونجستاف، لاعب نيوكاسل.

وقال التقرير إن التوفيز مستعدون للتفاوض وضم نجم خصمهم بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال يناير في محاولة لدعم الفريق.

أتلتيكو يطارد أزبيليكويتا

2022-01-06T07:17:44.300Z

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موراتا مستمر في يوفنتوس ورامزي يغادر

2022-01-06T07:17:42.998Z

أوضح ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، في المؤتمر الصحفي للقاء نابولي أنه تحدث مع مهاجمه ألفارو موراتا بخصوص الرحيل وأكد له الأخير استمراره مع الفريق.

وقال المدرب أن بالمقابل يقترب آرون رامزي، متوسط الميدان، من المغادرة خلال انتقالات يناير.

إشبيلية مهتم بنجم بولونيا

2022-01-06T07:17:42.159Z

ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن إشبيلية معجب باللاعب ريكاردو أورسوليني، جناح بولونيا.

وقال التقرير إن الفريق الإسباني قد يتحرك للاعب الإيطالي بسبب فشله بضم أنتوني مارسيال من مانشستر يونايتد.

برشلونة يقترب من كريستينسن

2022-01-06T07:17:40.093Z

ذكرت "موندو" أن برشلونة أصبح قريباً من ضم أندرياس كريستينسن، مدافع تشيلسي.

وينتهي عقد الدنماركي مع البلوز بحلول نهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق للمد.