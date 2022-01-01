ذكرت "ليكيب" أن نابولي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ثنائي بي إس جي كيلور نافاس وعبدو ديالو.

نافاس مطلوب في نابولي لتعويض دافيد أوسبينا المغادر للنصر بعد انتهاء عقده، خصوصاً بعد التقارير عن تفضيل مدرب باريس الجديد كريستوف جالتييه توظيف جيجيو دوناروما كأساسي في حراسة المرمى وليس الكوستاريكي.

وفيما يخص ديالو، فيعد السنغالي بحسب التقرير بديلاً لمواطنه كاليدو كوليبالي الراحل إلى تشيلسي.