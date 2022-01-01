نابولي مهتم بثنائي باريس
ذكرت "ليكيب" أن نابولي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ثنائي بي إس جي كيلور نافاس وعبدو ديالو.
نافاس مطلوب في نابولي لتعويض دافيد أوسبينا المغادر للنصر بعد انتهاء عقده، خصوصاً بعد التقارير عن تفضيل مدرب باريس الجديد كريستوف جالتييه توظيف جيجيو دوناروما كأساسي في حراسة المرمى وليس الكوستاريكي.
وفيما يخص ديالو، فيعد السنغالي بحسب التقرير بديلاً لمواطنه كاليدو كوليبالي الراحل إلى تشيلسي.
روني يرفض سواريز
رفض واين روني، مدرب دي سي يونايتد الجديد، فكرة التعاقد مع النجم الأوروجوياني لويس سواريز.
رفض روني جاء في المؤتمر الصحفي لتقديمه وبرر قراره بأنه يريد لاعبين يريدون اللعب لهذا الفريق.
مانشستر يرفض رحيل حنعبل
قالت "مانشستر إيفننج" إن مانشستر يرفض فكرة رحيل حنعبل المجبري عن صفوفه هذا الصيف.
الدولي التونسي يملك عدة عروض للرحيل على سبيل الإعارة ولكن يونايتد رفضها جميعاً بحسب التقرير.
آرسنال يصارع على نجم تشيلسي الشاب
ذكرت "ديلي ميل" أن ليفي كيلويل، مدافع تشيلسي الشاب، أصبح مطمعاً لآرسنال بالإضافة لكريستال بالاس وليستر المهتمان بخدماته.
المدافع الشاب قد يتحرك المدفعجية لضمه حال رحيل ويليام ساليبا عن الفريق خلال السوق الصيفية بحسب التقرير.
جاتوزو يفاوض بالوتيلي
بحسب "ميكيلي كريشيتيلو" من "سبورت إيطاليا"، يحاول جينارو جاتوزو، مدرب فالنسيا الجديد، ضم ماريو بالوتيلي لصفوف فريقه.
الدولي الإيطالي يلعب حالياً في تركيا مع أدانا ديميرسبور، ولكن بحسب التقرير لن يلحق بمواطنه جاتوزو لاتفاقه بالفعل مع سيون السويسري.
اشتعال صراع بريمير
ذكرت "توتوسبورت" أن نابولي هو الآخر دخل على الخط من أجل ضم جيلسون بريمير من تورينو لتعويض رحيل كاليدو كوليبالي لتشيلسي.
وارتبط نابولي أيضاً بكيم، مدافع فنبرخشه، ولكن الأخير قريب من رين، بالإضافة لفرانشيسكو أتشيربي من لاتسيو لتعويض رحيل السنغالي.
ويحظى بريمير بمتابعة إنتر ويوفنتوس، ولكن التقارير تؤكد وجود اتفاق شخصي بينه وبين النيراتزوري.
أتلتيكو يبحث عن ظهير أيمن
أكدت "ماركا" أن الدولي الأرجنتيني ناهويل مولينا، لاعب أودينيزي، في مفاوضات مع أتلتيكو مدريد.
وفي نفس السياق، قال يوسيب يورانوفيتش، لاعب سيلتيك، مع "RTL" إنه سعيد بربطه بأتلتيكو ولكن لا يعرف صحة التقارير.
يذكر أن اللاعبين يشغلان مركز الظهير الأيمن الذي أصبح شاغراً بعد رحيل سيمي فرشاليكو عن صفوف أتليتكو هذا الصيف إلى أوليمبياكوس.
صراع بين أتلتيكو وبايرن على رونالدو
فجرت شبكة "ESPN" مفاجأة كبرى بكشفها عن اهتمام أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو.
الشبكة قالت في تقريرها إن فريق دييجو سيميوني وبايرن ميونخ يتنافسان حالياً على ضم البرتغالي رغم تأكيدات عدة من طرف مسؤولي البافاري بعدم الاهتمام بضم اللاعب.
وذكر التقرير أن رونالدو رفض العرض السعودي الضخم الذي وصله مؤخراً، بالإضافة لتراجع تشيلسي عن اهتمامه به عقب ضم رحيم ستيرلينج.