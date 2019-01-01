أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي المنتخب الإيراني لمواجهة نظيره اليمني في أولى مباريات المجموعة الرابعة لكأس آسيا 2019 على ملعب “محمد بن زايد”، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.