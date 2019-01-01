سيرخيو راموس يسجل أول أهداف المنتخب الإسباني
من علامة الجزاء
65’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها سيرخيو راموس قوية على يمين الحارس روبن أولسن معلنًا عن أول الأهداف
¡¡GOOOOOOOOOL DE ESPAÑA!!— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 10, 2019
¡Gol de @SergioRamos desde el punto de penalti!
🇪🇸🆚🇸🇪 | 1-0 | 63' | #UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/kp4OyA1nzZ
45+1’نهاية الشوط الأول
⏱ ¡DESCANSO EN EL SANTIAGO BERNABÉU! Tuvimos ocasiones y solo faltó un poco de fortuna para irnos por delante en el marcador.— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 10, 2019
¡Nos quedan 45 minutos para lograr la victoria!💪🏻
🇪🇸🆚🇸🇪 | 0-0 | 45+2'#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/KpH6L0PzCf
شاهد
16’فابيان لويز سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها روبن أولسن بشكل رائع وحولها الكرة إلى ركنية
خطورة إسبانية على المرمى السويدي..#EURO2020 pic.twitter.com/eBuDrmTXhx— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 10, 2019
تشكيل منتخب السويد
يبدأ المدرب يانه أندرسون بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
روبن أولسن / ميكائيل لوستيج / بونتوس يانسون / فيليب هيلاندير / لودفيج أوجوستينسون / فيكتوركلايسون / سيباستيان لارسون / ألبين إكدال / إيميل فورسبرج / روبن كوايسون / ماركوس بيرج
⚠ OFICIAL | Este es el once titular de Suecia.#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/T4yxm04XbY— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 10, 2019
تشكيل منتخب إسبانيا
يبدأ المدرب المساعد روبرت مورينو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
كيبا / دانييل كاربخال / سيرخيو راموس / مارتينيز / جوردي ألبا / داني باريخو / سيرجيو بوسكيتس / فابيان لويز / ماركو أسينسيو / رودريجو مورينو / إيسكو
⚠ OFICIAL | ¡¡ONCE DE ESPAÑA!! Estos son los elegidos que forman nuestro equipo titular para buscar los tres puntos ante Suecia.— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 10, 2019
Todos juntos... ¡A POR LA VICTORIA!💪🏻🇪🇸#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/DZjDSWutn1
يأتي منتخب السويد في وصافة المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، جمعهم من فوزين وتعادل، ولم يخسر حتى الآن، حيث حقق الفوز على رومانيا في الجولة الأولى، ثم تعادل أمام النرويج في الجولة الثانية، وحقق الفوز على حساب مالطة في الجولة الثالثة، وتضم هذه المجموعة ست منتخبات وهم، رومانيا، مالطة، النرويج، جزر فاو، بجانب المنتخب الإسباني والسويدي.
حقق اللاروخا فوز مهم على حساب منتخب جزر فاو برباعية مقابل هدف، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، ويتصدر المنتخب الإسباني مجموعته برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات ولم يتلقى أي هزيمة، فحتى الآن خاض زملاء سيرخيو راموس مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام البوسنة والهرسك وحققوا الفوز بهدف دون رد.