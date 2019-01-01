حقق البلاوجرانا فوز مهم على حساب فريق ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين، وذلك في الجولة الثانية من الليجا الإسبانية، ونجح الفريق الكتالوني بقلب النتيجة بعد أن كان خاسر بهدف دون رد، واستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بخسارة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة كانت أمام فريق أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ويحتل الفرق حاليًا المركز التاسع بثلاث نقاط.