مدونة حية

أوساسونا × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أوساسونا ضد برشلونة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-20، والتي سيحتضنها ملعب إل سادار

محدث
التعليقات()
(C)Getty Images

2019-08-31T15:00:09Z

2’أوساسونا بالزي الأحمر والأزرق عل اليمين وبرشلونة بالزي الأصفر البديل على اليسار

2019-08-31T14:59:56Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل برشلونة

2019-08-31T14:54:07Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيرشتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / سيرخيو بوسكيتس / فريني دي يونج / كارليس بيريز / أنطوان جريزمان / رافينيا ألكانتارا

 

تشكيل أوساسونا

2019-08-31T14:50:54Z

يدخل المدرب جاجوبا اراستي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

روبين مارتينيز / إجناسيو فيدال / أريداني هيرنانديز / دافيد جارسيا / بيرفيس إستوبينان / روبيرتو توريس / أوبر سانخورخو ماني / فران مييريدا / روبن جارسيا / كيمي أفيلا / براندون لاماس

 

2019-08-31T14:50:14Z

نجح فريق أوساسونا في تحقيق انتصار مهم في أولى مبارياته في الليجا على حساب فريق ليجانس بهدف نظيف خارج الديار، ثم في الجولة الثانية حصد نقطة واحدة من تعادل أمام إيبار بملعب إل سادار، ويمتلك الفريق أربع نقاط يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب، ونجح الحُمر في العودة إلى الدوري الإسباني هذا الموسم بعد حصد بطولة الدوري للدرجة الثانية، وتصدرهم الجدول برصيد 87 نقطة.

2019-08-31T14:49:57Z

حقق البلاوجرانا فوز مهم على حساب فريق ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين، وذلك في الجولة الثانية من الليجا الإسبانية، ونجح الفريق الكتالوني بقلب النتيجة بعد أن كان خاسر بهدف دون رد، واستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بخسارة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة كانت أمام فريق أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ويحتل الفرق حاليًا المركز التاسع بثلاث نقاط.

2019-08-31T14:47:59Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف إل سادار مباراة تجمع بين أوساسونا وبرشلونة، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.