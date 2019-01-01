تشكيل برشلونة
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيرشتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / سيرخيو بوسكيتس / فريني دي يونج / كارليس بيريز / أنطوان جريزمان / رافينيا ألكانتارا
👥 XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2019
⚽️ #OsasunaBarça
📺 Warm-up show: https://t.co/oVoZqHzSsv
🔵🔴 Força Barça! pic.twitter.com/uttJOtiSPt
تشكيل أوساسونا
يدخل المدرب جاجوبا اراستي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
روبين مارتينيز / إجناسيو فيدال / أريداني هيرنانديز / دافيد جارسيا / بيرفيس إستوبينان / روبيرتو توريس / أوبر سانخورخو ماني / فران مييريدا / روبن جارسيا / كيمي أفيلا / براندون لاماس
Estos son los hombres elegidos por Jagoba Arrasate para buscar una nueva victoria en El Sadar.#OsasunaBarça pic.twitter.com/JQRdTiyL0E— C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) August 31, 2019
نجح فريق أوساسونا في تحقيق انتصار مهم في أولى مبارياته في الليجا على حساب فريق ليجانس بهدف نظيف خارج الديار، ثم في الجولة الثانية حصد نقطة واحدة من تعادل أمام إيبار بملعب إل سادار، ويمتلك الفريق أربع نقاط يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب، ونجح الحُمر في العودة إلى الدوري الإسباني هذا الموسم بعد حصد بطولة الدوري للدرجة الثانية، وتصدرهم الجدول برصيد 87 نقطة.
حقق البلاوجرانا فوز مهم على حساب فريق ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين، وذلك في الجولة الثانية من الليجا الإسبانية، ونجح الفريق الكتالوني بقلب النتيجة بعد أن كان خاسر بهدف دون رد، واستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بخسارة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة كانت أمام فريق أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ويحتل الفرق حاليًا المركز التاسع بثلاث نقاط.