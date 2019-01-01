2019-01-09T13:52:53Z
24’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي سليمان لداخل المنطقة، لكن حكم المباراة يحتسب خطأ عكسي لصالح المدافع إسماعيلوف
2019-01-09T13:52:10Z
23’أحمد مبارك حول كرة مقوسة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الحارس نستروف بقبضة اليد
2019-01-09T13:50:58Z
22’راشيدوف انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-09T13:50:12Z
21’عادل احمدوف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-09T13:48:51Z
20’مازالت الكرة بحوزة لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان وتمريرات قائمة
2019-01-09T13:48:34Z
19’ضغط عماني في هذه الدقائق بحثًا عن اداراك الهدف الأول في اللقاء
2019-01-09T13:47:57Z
18’ركنية نفذها حارب السعدي لداخل المنطقة استقبلها مبارك برأسية قوية تصدى لها الحارس وأبعدت من الدفاعات
2019-01-09T13:45:46Z
17’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق خالد ناصر لداخل المنطقة سددها أحمد مبارك من لمسة واحدة تصدى لها الحارس وتحول إلى ركنية
2019-01-09T13:44:47Z
16’تصويبة عن طريق رائد إبراهيم من على حافة المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى
2019-01-09T13:44:21Z
15’ربع سساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-09T13:43:36Z
14’راشيدوف أرسل بينية لداخل المنطقة في اتجاه المنطلق داخل المنطقة احمدوف أبعدت من أمامه من دفاعات المنتخب العماني
2019-01-09T13:42:45Z
13’انحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان
2019-01-09T13:41:45Z
11’خالد ناصر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T13:41:09Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-09T13:40:38Z
9’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب الأوزبكي في منتصف الميدان بحثصا عن الوصول لمرمى الحارس فايز الرشيدي
2019-01-09T13:38:56Z
8’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أوليج زوتيف إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس فايز الرشيدي
2019-01-09T13:37:46Z
7’عرضية من الجانب الأيمن عن طريقخالد ناصر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T13:36:07Z
6’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أكمل شوارخيمدوف لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-09T13:35:54Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-09T13:34:53Z
4’خطأ لصالح راشيدوف بعد تدخل من أحمد مبارك في منتصف الميدان
2019-01-09T13:33:09Z
3’بداية هادئة وتمريراتبين أقدام لاعبي المنتخب الأوزبكي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب العماني
2019-01-09T13:31:46Z
2’المنتخب العماني بالزي الأحمر على اليمين والمنتخب الأوزبكي بالزي الأبيض على اليسار
انطلاق المباراة الآن
2019-01-09T13:31:02Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
إليكم تشكيل عمان لمباراة اليوم
2019-01-09T13:06:57Z
يبدأ المدرب بيم فيربيك بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منفايز الرشيدي / خالد ناصر / سعد سهيل / علي سليمان / محمد صالح / محسن جوهر / أحمد مبارك / حارب السعدي / خالد خليفة / رائد إبراهيم
إليكم تشكيل أوزبكستان لمباراة اليوم
2019-01-09T13:03:49Z
يبدأ المدرب هيكتو كوبر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منإيجانتي تنستروف / أوليج زوتيف / إيغور كريمتس / أنزور إسماعيلوف / أكمل شوارخميدوف / أوتابيك شوكوروف / جافوخير سيديكوف / عادل أحمدوف / جلال الدين ماشاريبوف / ساردور راشيدوف /
2019-01-09T13:00:16Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين أوزبكستان وعمان على ملعب الشارقة في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.