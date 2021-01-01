تؤثر الهجرة من دولة إلى أخرى على عالم كرة القدم بشكل عام، من خلال أن يتاح للاعب المهاجر تمثيل إما بلده التي ينحدر منها، أو تلك التي استقبلته على أرضها ونما فيها.

كثرت الحالات للاعبين من أصول عربية انتقلوا إلى أوروبا ومن ثم رفضوا تمثيل بلدانهم الأصلية وفضلوا الآخرين، والعكس صحيح أيضًا.