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أخبار يورو 2020: غياب دي بروين وإصابة آرنولد

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ترينت ارنولد
Getty/GoalAr

أبرز "غير الأوروبيين" في يورو 2020

2021-06-02T22:17:00Z

تؤثر الهجرة من دولة إلى أخرى على عالم كرة القدم بشكل عام، من خلال أن يتاح للاعب المهاجر تمثيل إما بلده التي ينحدر منها، أو تلك التي استقبلته على أرضها ونما فيها.

كثرت الحالات للاعبين من أصول عربية انتقلوا إلى أوروبا ومن ثم رفضوا تمثيل بلدانهم الأصلية وفضلوا الآخرين، والعكس صحيح أيضًا.

التفاصيل

إصابة أرنولد

2021-06-02T22:13:16Z

تعرَض ظهير المنتخب الانجليزي ونادي ليفربول ترينت أليكسندر أرنولد لإصابة قوية على مستوى عضلة الفخذ خلال المباراة الودية التي جمعت بين منتخب بلاده والنمسا.

غاريث ساوثغيت عن اصابة ارنولد : "علينا ان ننتظر ونرى. إصابته ليست مؤشرًا جيدًا على الإطلاق وان يخرج بتلك الطريقة، سنعرف اكثر خلال الـ 24-48 ساعة القادمة."

 

رد فعل هندروسن

مخاوف من غياب كيفين دي بروين

2021-06-02T22:10:17Z

بعد الإصابة القوية التي تعرّض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا

قد يغيب كيفين دي بروين عن أولى مباريات المنتخب البلجيكي في بطولة يورو 2020

وسيعود إلى الملاعب واضعاً قناع واقٍ

kevin de bruyne