أخبار يورو 2020 | سخرية شمايكل وعودة جماهير الدنمارك

سخر كاسبر شمايكل، حارس الدنمارك، من منتخب إنجلترا في المؤتمر الصحفي للمواجهة المرتقبة بين البلدين في نصف نهائي يورو 2020

وفي المؤتمر الصحفي قال شمايكل إن الإنجليز دائمًا يرفعون شعار"إنها عائدة إلى المنزل" إلا أنّ الأسود الثلاثة لم يسبق لهم الفوز ببطولة اليورو عبر التاريخ، فلماذا إذًا تعتبر بريطانيا موطن البطولة؟