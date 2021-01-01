أخبار يورو 2020 | تهديدات بالموت وعرض ألماني لتجنيس سانشو

المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تحدث عن تجربته السيئة مع بلاده في اليورو، وكشف عن تلقيه بعض التهديدات بسبب مستواه ضد بولندا.

وقال موراتا في تصريحات صحفية:"قضيت 9 ساعات دون نوم بعد مباراة بولندا، تلقيت تهديدات وإهانات للعائلة لأشخاص يتمنون أن يموت أطفالي".

وأضاف:"أتفهم تعرضي للانتقاد لعدم تسجيل الأهداف، ولكن يجب على الناس أن يضعوا أنفسهم في مكاني، وأن يفهموا طبيعة التهديدات التي أتلقاها أنا وعائلتي".

وتابع:"عندما أصل إلى الفندق أضع هاتفي بعيدًا، ولكن الشيء الذي يزعجني هو قيام بعض الأشخاص بقول نفس الأشياء لزوجتي وأطفالي في الملعب".

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