أخبار يورو 2020 | اشتعال مجموعة الموت ورونالدو يتألق رغم الخسارة

كتب هاري كين: "مباراة محبطة، لكننا خرجنا بشباك نظيفة، ولدينا مباراة واحدة لنفوز بها ونتصدر المجموعة".

Frustrating one but a clean sheet and one group game to win to finish top. 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/E5yB1xmiMR