أخبار يورو 2020 | إنجلترا تواجه إيطاليا في النهائي، ورقم خاص لساكا وبيكفورد

سجل ميكيل دامسجارد أول هدف في مرمى إنجلترا بنسخة يورو 2020 كما أنّه أول هدف من ركلة حرة في البطولة

وأصبح بيكفورد صاحب أعلى فترة حفاظ على الشباك دون استقبال أهداف في تاريخ إنجلترا بواقع 721 دقيقة متفوق على جوردون بانكس صاحب الـ720 دقيقة