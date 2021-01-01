أخبار يورو 2020 | سعر صادم لتذكرة النهائي وفيراتي يتهم إنجلترا

أشعلت فرحة تأهل منتخب إنجلترا إلى أول نهائي منذ 55 سنة وأول نهائي أوروبي في تاريخها أسعار تذاكر مواجهتها مع إيطاليا في النهائي.

نفاد التذاكر من على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قبل أسبوع جعل رواجًا ملحوظًا في عملية إعادة بيعها.

سعر التذكرة الأصلي الذي لا يتجاوز 300 جنيه إسترليني وصل بحسب صحيفة دايلي ميل إلى 54 ألف جنيه إسترليني على بعض مواقع إعادة البيع ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر "يويفا" من إعادة بيع التذاكر مؤكدين أن تلك التذاكر قد تمنع من دخول الملعب.