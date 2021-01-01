أخبار يورو 2020 | أول انتصار للنمسا، وحادث جديد في البطولة

نشر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم بيانًا أكد خلاله الحديث مع كريستيان إريكسن حيث أكد اللاعب على استقرار حالته وأرسل تحيته لزملائه.

وكتب الاتحاد في بيانه: "هذا الصباح تحدثنا مع إريكسن الذي أرسل التحية لزملائه في الفريق، حالته أصبحت مستقرة لكنه سيستمر في المستشفى للمزيد من الفحوصات".

وأضاف: "عناصر الفريق تلقت تعليمات تخص تلك المواقف وسنستمر في التواجد بجوار بعضنا البعض بعد حادث الأمس، نريد أن نشكر الجميع على المشاعر الدافئة لإريكسن سواء من الجماهير أو اللاعبين أو العائلة المالكة في الدنمارك وإنجلترا، والاتحادات الخاصة بكرة القدم والأندية، إلى آخره".

واختتم البيان: "نشجع الجميع على البعث بما لديهم من رسائل للاتحاد الدنماركي وسنقوم بالتأكد من أن تصل تلك الرسائل لإريكسن وعائلته".



