أخبار يورو 2020 | أوكرانيا تقلب الطاولة وكروس يخطط للاعتزال!

أكد جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، أنّ المباراة كانت مثيرة وفي وجود 40 ألف متفرج زادت الإثارة.

وأوضح أنّ الشكل الذي اختاره كان لمحاولة تقليل خطورة ألمانيا معبرًا عن سعادته بالعبور إلى ربع النهائي