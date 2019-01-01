انضم يوفنتوس لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، المطلوب بقوة في ناديي برشلونة وريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي، ولكنهما يجدا صعوبة في إقناع الفريق الفرنسي بالتخلي عنه.

أشارت مصادر صحيفة ماركا أن البيانكونيري يفكر في تقديم عرض رسمي عبارة عن 100 مليون يورو بالإضافة إلى ديبالا، ولكنه سيحتاج لبيع بعض اللاعبين أولاً مثل ماندجوكيتش، ماتويدي وإيمري تشان.

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