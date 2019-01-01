لازالت المفاوضات جارية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس من أجل مبادلة البلجيكي لوكاكو بالأرجنتني ديبالا، تلك الصفقة المتوقفة في الوقت الراهن على موافقة نجم باليرمو السابق على عرض الشياطين الحُمر، مع تبقي أيام قليلة على غلق السوق في إنجلترا.

أشارت مصادر سبورت ميدياست أن باراتيتشي المدير الرياضي للبيانكونيري سيسافر إلى إنجلترا غداً من أجل مواصلة المناقشات بين الناديين، خوفاً من تدخل إنتر مرة آخرى في صفقة البلجيكي.