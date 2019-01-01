يبدوا أن المدافع الهولندي قد قرر

يوفنتوس يصل إلى المبلغ المحدد الآخير لضم مدافع أياكس وقائد الفريق ماتيس دي ليخت، وقد تم تقديم مبلغ 70 مليون يورو نظير انتقال اللاعب للبيانكونيري، ومن المتوقع أن تتم الصفقة في الساعات القادمة.

وأضافت بعض المصادر الخاصة بجول بأن إدارة النادي قد تلقت بالفعل إشارات إيجابية للغاية من وكيل اللاعب ومن النادي الهولندي مما يدل على أن الصفقة باتت قريبة للغاية.

ومن المُقرر أن يوقع دي ليخت عقداً لمدة خمس سنوات مع يوفنتوس سيبقيه مع البيانكونيري حتى عام 2024.