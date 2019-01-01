الأرجنتيني مطلوب من قبل الذئاب

يرغب فريق روما بالتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي خرج من حسابات فريقه تماماً، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب مع تشيلسي الإنجليزي.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن البيانكونيري لا يمانع برحيل مهاجمه إلى العاصمة الإيطالية، ولكن الصفقة متوقفة على موافقة اللاعب على تلك الخطوة.