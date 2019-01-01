أبدى وولفرهامبتون اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع المدافع "روجاني" خاصةً بعد أن تعاقد البيانكونيري هذا الصيف مع لاعبين جُدد في الخط الخلفي وهما مريح ديميرال ودي ليخت في صفقة قياسية قادماً من أياكس الهولندي بعد صراع مع السيتي واليونايتد على ضمه.

أشارت مصادر سبورت إيطاليا أن الذئاب مهتمين بضم روجاني وقد يتحركوا لضمه في الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا يوم الخميس المقبل، وفي ظل سعي الولفز لتدعيم الدفاع بعد استعارة فابيخو من ريال مدريد.